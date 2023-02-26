Juan Carlos Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Carlos Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Carlos Paredes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Carlos Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Carlos Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos Paredes 8 Temmuz 1987 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos Paredes Reasco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Paredes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Carlos Paredes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos Paredes'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Carlos Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Carlos Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Huracan

2 Şubat 2006 yılında Esmeraldas SC

7 Mart 2006 yılında Barcelona SC

27 Şubat 2007 yılında Dep. Cuenca U20

1 Ocak 2008 yılında Kulüpsüz

21 Nisan 2008 yılında Rocafuerte FC

20 Ocak 2009 yılında Dep. Cuenca

9 Şubat 2010 yılında Deportivo Quito

22 Ocak 2013 yılında Barcelona SC

15 Temmuz 2014 yılında Granada

16 Temmuz 2014 yılında Watford

31 Ocak 2017 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2017 yılında Watford

8 Ağustos 2017 yılında CS Emelec

3 Ocak 2020 yılında CD El Nacional

1 Mart 2021 yılında Cumbayá FC

Juan Carlos Paredes kimdir

Juan Carlos Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos Paredes şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Juan Carlos Paredes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 75 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Carlos Paredes nereli

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