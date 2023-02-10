Juan Carlos Portillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Portillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos Portillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Portillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos Portillo 18 Mayıs 2000 tarihinde Puerto Rico şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Portillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Juan Carlos Portillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos Portillo'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Portillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Carlos Portillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Carlos Portillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos Portillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Crucero

31 Ekim 2020 yılında CA Unión II

1 Şubat 2021 yılında CA Unión

27 Ocak 2023 yılında CA Talleres

Juan Carlos Portillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos Portillo şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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