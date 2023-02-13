Juan Carlos Real kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Real Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos Real adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Real Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos Real 15 Mart 1991 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Carlos Real Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Real Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Carlos Real, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos Real'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Real Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanc.real/

Juan Carlos Real Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Carlos Real isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Carlos Real Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos Real futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Deportivo B

14 Ocak 2013 yılında SD Huesca

30 Haziran 2013 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2013 yılında Dep. La Coruña

26 Ocak 2015 yılında CD Tenerife

10 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2016 yılında CFR Cluj

10 Temmuz 2017 yılında CD Tenerife

27 Temmuz 2018 yılında UD Almería

31 Temmuz 2019 yılında SD Huesca

Juan Carlos Real Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos Real şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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