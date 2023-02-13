Juan Carlos Real kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Real Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Carlos Real kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Carlos Real ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Juan Carlos Real kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Real Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos Real

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos Real adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Real Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos Real 15 Mart 1991 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Carlos Real Ruiz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Real Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Carlos Real, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos Real'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Real Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanc.real/

Juan Carlos Realboyu ve yaşı kaç

Juan Carlos Real Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Carlos Real isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Carlos Real Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos Real futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Deportivo B

14 Ocak 2013 yılında SD Huesca

30 Haziran 2013 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2013 yılında Dep. La Coruña

26 Ocak 2015 yılında CD Tenerife

10 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2016 yılında CFR Cluj

10 Temmuz 2017 yılında CD Tenerife

27 Temmuz 2018 yılında UD Almería

31 Temmuz 2019 yılında SD Huesca

Juan Carlos Real kimdir

Juan Carlos Real Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos Real şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Carlos Real nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Musto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Musto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Musto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Naci Görür, üstüne basa basa uyardı! Deprem olacak illeri tek tek saydı! "Buralarda özenli olunsun diyoruz"
Naci Görür, üstüne basa basa uyardı! Deprem olacak illeri tek tek saydı! "Buralarda özenli olunsun diyoruz"
Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi
Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi
İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?