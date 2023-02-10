Juan Cazares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cazares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Cazares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Cazares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Cazares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cazares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Cazares

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cazares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cazares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cazares 3 Nisan 1992 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Ramón Cazares Sevillano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cazares Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Cazares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Cazares'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Cazares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanicazares10/

Juan Cazaresboyu ve yaşı kaç

Juan Cazares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Cazares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Cazares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cazares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2009 yılında Norte América

7 Temmuz 2009 yılında Independiente

9 Nisan 2010 yılında River Plate U20

30 Haziran 2011 yılında Independiente

31 Ağu 2011 yılında River Plate II

1 Temmuz 2012 yılında River Plate

5 Mart 2013 yılında Barcelona SC

30 Haziran 2013 yılında River Plate

1 Temmuz 2013 yılında Independiente

11 Temmuz 2013 yılında Banfield

30 Haziran 2014 yılında Independiente

28 Temmuz 2014 yılında Banfield

31 Aralık 2015 yılında Independiente

28 Ocak 2016 yılında Atlético-MG

28 Eylül 2020 yılında Corinthians

15 Nisan 2021 yılında Fluminense

21 Ocak 2022 yılında Metalist

8 Nisan 2022 yılında Independiente

30 Haziran 2022 yılında Metalist

4 Temmuz 2022 yılında Independiente

Juan Cazares kimdir

Juan Cazares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cazares şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Juan Cazares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Cazares nereli

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