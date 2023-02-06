Juan Christian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Christian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Christian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Christian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Christian 10 Mart 2001 tarihinde São Bernardo do Campo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Christian Pereira Coelho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Christian Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Juan Christian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Christian'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Christian Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Christian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Christian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Christian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2021 yılında Al-Hamriyah

1 Temmuz 2022 yılında Azuriz FC

15 Ağu 2022 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2023 yılında Azuriz FC

Juan Christian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Christian şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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