Juan Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Contreras 8 Temmuz 1993 tarihinde Lampa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Contreras Contreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Contreras Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 23 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Contreras'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cobresal

1 Ağustos 2014 yılında Maipo Quilicura

30 Haziran 2015 yılında Cobresal

1 Temmuz 2019 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2019 yılında Cobresal

1 Ocak 2020 yılında Cobreloa

23 Mart 2021 yılında Copiapó

Juan Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Contreras şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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