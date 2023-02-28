Juan Cordova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cordova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cordova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cordova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cordova 25 Haziran 1995 tarihinde Los Andes şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kanada,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Juan Guillermo Córdova Torres şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cordova Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Felkrem yapmaktadır. Juan Cordova, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Cordova'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Cordova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Cordova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Cordova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cordova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında San Felipe

1 Temmuz 2017 yılında Huachipato

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

Juan Cordova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cordova şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Juan Cordova Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 2 numaralı formasıyla 14 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.