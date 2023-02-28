Juan Cornejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cornejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cornejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cornejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cornejo 27 Şubat 1990 tarihinde Pichidegua şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Juan Francisco Cornejo Palma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cornejo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Juan Cornejo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Cornejo'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Cornejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Cornejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Cornejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cornejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2017 yılında León

1 Ocak 2019 yılında U. Católica

31 Aralık 2020 yılında León

1 Ocak 2021 yılında U. Católica

12 Ocak 2022 yılında Antofagasta

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Juan Cornejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cornejo şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Juan Cornejo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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