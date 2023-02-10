Juan Cruz Cerrudo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Cerrudo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz Cerrudo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Cerrudo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz Cerrudo 20 Ocak 2004 tarihinde San Genaro (SF) şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Cerrudo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Cruz Cerrudo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central II futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central II takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Cruz Cerrudo'nin CA Rosario Central II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Cerrudo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Cruz Cerrudo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Cruz Cerrudo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz Cerrudo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz Cerrudo şuan CA Rosario Central II takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.