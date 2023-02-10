Juan Cruz Esquivel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Esquivel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz Esquivel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Esquivel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz Esquivel 22 Ağu 2000 tarihinde Cañada Rosquín şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Esquivel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RJ Sport Group yapmaktadır. Juan Cruz Esquivel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 23 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Cruz Esquivel'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Esquivel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Cruz Esquivel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Cruz Esquivel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz Esquivel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Rafaela

14 Ağu 2021 yılında CA Talleres

23 Mayıs 2022 yılında Platense

30 Haziran 2023 yılında CA Talleres

Juan Cruz Esquivel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz Esquivel şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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