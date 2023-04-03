Juan Cruz Giacone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Giacone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz Giacone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Giacone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz Giacone 9 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Giacone Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres II takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Cruz Giacone'nin Club Atlético Talleres II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Giacone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Cruz Giacone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Cruz Giacone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz Giacone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz Giacone şuan Club Atlético Talleres II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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