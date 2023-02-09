Juan Cruz Guasone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Guasone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz Guasone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Guasone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz Guasone 27 Mart 2001 tarihinde San Nicolás de los Arroyos şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Guasone Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Cruz Guasone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Cruz Guasone'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Guasone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Cruz Guasone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Cruz Guasone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz Guasone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Patronato II

1 Temmuz 2022 yılında Patronato

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes

Juan Cruz Guasone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz Guasone şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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