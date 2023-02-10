Juan Cruz Kaprof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Kaprof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz Kaprof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Kaprof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz Kaprof 12 Mart 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Kaprof Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Cruz Kaprof, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Cruz Kaprof'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Kaprof Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juankaprof/

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Juan Cruz Kaprof Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Cruz Kaprof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Cruz Kaprof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz Kaprof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz

30 Haziran 2016 yılında River Plate II

1 Temmuz 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2018 yılında River Plate II

27 Temmuz 2018 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Sarandí

5 Ekim 2020 yılında Lecco

5 Şubat 2021 yılında LDU Quito

12 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

Juan Cruz Kaprof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz Kaprof şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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