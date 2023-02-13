Juan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz 28 Temmuz 1992 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan-Cruz Álvaro Armada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roalza yapmaktadır. Juan Cruz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 30 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Cruz'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OficialJuanCruz

http://www.instagram.com/oficialjuancruz/

Juan Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2010 yılında Bologna U19

1 Temmuz 2012 yılında Bologna

26 Temmuz 2012 yılında Carrarese

30 Haziran 2013 yılında Bologna

10 Temmuz 2013 yılında San Marino

29 Temmuz 2015 yılında Pistoiese

4 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

19 Ağu 2016 yılında UD Sanse

21 Temmuz 2017 yılında R. Majadahonda

11 Temmuz 2018 yılında Elche CF

30 Ağu 2020 yılında Osasuna

Juan Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz şuan Osasuna takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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