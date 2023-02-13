Juan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Cruz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Juan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Cruz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz 28 Temmuz 1992 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan-Cruz Álvaro Armada şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roalza yapmaktadır. Juan Cruz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 30 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Cruz'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OficialJuanCruz

http://www.instagram.com/oficialjuancruz/

Juan Cruzboyu ve yaşı kaç

Juan Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2010 yılında Bologna U19

1 Temmuz 2012 yılında Bologna

26 Temmuz 2012 yılında Carrarese

30 Haziran 2013 yılında Bologna

10 Temmuz 2013 yılında San Marino

29 Temmuz 2015 yılında Pistoiese

4 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

19 Ağu 2016 yılında UD Sanse

21 Temmuz 2017 yılında R. Majadahonda

11 Temmuz 2018 yılında Elche CF

30 Ağu 2020 yılında Osasuna

Juan Cruz kimdir

Juan Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz şuan Osasuna takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Cruz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fuidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fuidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Gazzaniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Gazzaniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Gazzaniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Gazzaniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?