Juan Cruz Zurbriggen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Zurbriggen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz Zurbriggen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Zurbriggen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz Zurbriggen 12 Mayıs 2000 tarihinde Estacion Clucellas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Zurbriggen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Juan Cruz Zurbriggen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Cruz Zurbriggen'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Zurbriggen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Cruz Zurbriggen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Cruz Zurbriggen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz Zurbriggen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CA Colón II

9 Haziran 2022 yılında CA San Telmo

31 Aralık 2023 yılında CA Colón II

Juan Cruz Zurbriggen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz Zurbriggen şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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