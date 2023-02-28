Juan Cuevas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cuevas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cuevas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cuevas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cuevas 4 Haziran 1988 tarihinde Coronel Pringles şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Arjantin,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ezequiel Cuevas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cuevas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Cuevas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Juan Cuevas'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Cuevas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Cuevas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Cuevas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cuevas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2010 yılında Toluca

1 Ocak 2011 yılında San Luis

1 Temmuz 2011 yılında Atlante

30 Haziran 2012 yılında San Luis

29 Temmuz 2012 yılında Gimnasia

31 Aralık 2012 yılında San Luis

1 Temmuz 2013 yılında Tecos

1 Temmuz 2014 yılında Min. Zacatecas

1 Ocak 2016 yılında León

1 Ocak 2017 yılında Min. Zacatecas

1 Temmuz 2017 yılında CD Everton

Juan Cuevas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cuevas şuan CD Everton takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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