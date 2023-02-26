Juan David Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan David Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan David Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan David Jimenez 12 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Jiménez Alvarado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan David Jimenez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL BUSINESS SOCCER yapmaktadır. Juan David Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Juan David Jimenez'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan David Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan David Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan David Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan David Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2018 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2018 yılında Fortaleza CEIF

2 Ocak 2020 yılında Técnico U.

Juan David Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan David Jimenez şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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