Juan David Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan David Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan David Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan David Martinez 3 Mayıs 2001 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Martínez Sánchez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan David Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan David Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan David Martinez'nin FK Kukësi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Juan David Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan David Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ocak 2019 yılında Cortuluá
6 Ekim 2020 yılında Coritiba FC B
31 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz
21 Ocak 2022 yılında Fortaleza EC B
1 Şubat 2023 yılında FK Kukësi
Juan David Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan David Martinez şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Juan David Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kolombiya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.
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