Juan De Tomasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan De Tomasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan De Tomasso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan De Tomasso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan De Tomasso 30 Haziran 1993 tarihinde Wilde şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Ignacio De Tomasso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan De Tomasso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan De Tomasso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan De Tomasso'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan De Tomasso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan De Tomasso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan De Tomasso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan De Tomasso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2017 yılında CA Mitre

28 Haziran 2018 yılında Racing (Cba)

15 Ağu 2018 yılında Club Luján

1 Temmuz 2019 yılında Sacachispas

1 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

23 Mayıs 2022 yılında Sacachispas

1 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

Juan De Tomasso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan De Tomasso şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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