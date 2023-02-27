Juan Di Lorenzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Di Lorenzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Di Lorenzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Di Lorenzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Di Lorenzo 6 Temmuz 1998 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Antonio Di Lorenzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Di Lorenzo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Juan Di Lorenzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Di Lorenzo'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Di Lorenzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Di Lorenzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Di Lorenzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Di Lorenzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Indep'te II

3 Ağustos 2018 yılında Socuéllamos

31 Aralık 2018 yılında Indep'te II

5 Eylül 2021 yılında OF Ierapetras

2 Ağustos 2022 yılında FC Llapi

Juan Di Lorenzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Di Lorenzo şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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