Juan Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Diaz 20 Mayıs 2001 tarihinde Chocó şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Carlos Díaz Mena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Diaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Juan Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Diaz'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Medellín

11 Ağu 2022 yılında Coritiba FC

20 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

31 Aralık 2023 yılında Coritiba FC

Juan Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Diaz şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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