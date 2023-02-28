Juan Diego Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Diego Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Diego Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Diego Gutierrez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Diego Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Diego Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Diego Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Diego Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Diego Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Diego Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Diego Gutierrez 28 Nisan 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Juan Diego Gutiérrez de las Casas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Diego Gutierrez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Diego Gutierrez'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Diego Gutierrez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jdiegoguti/

Juan Diego Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Diego Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Diego Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Diego Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Universitario

17 Temmuz 2016 yılında Vejle BK

1 Ocak 2017 yılında Universitario

23 Temmuz 2017 yılında Vejle BK

24 Temmuz 2017 yılında Gefle

1 Aralık 2017 yılında Vejle BK

1 Ocak 2018 yılında Sport Boys

22 Ağustos 2018 yılında Rosario FC

25 Şubat 2019 yılında HFX Wanderers

15 Ocak 2020 yılında Oriente P.

18 Temmuz 2020 yılında Carlos Stein

5 Mayıs 2021 yılında Unión Comercio

1 Temmuz 2021 yılında Sololá FC

1 Ağustos 2022 yılında Sant Julia

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Juan Diego Gutierrez kimdir

Juan Diego Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Diego Gutierrez şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Diego Gutierrez nereli

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