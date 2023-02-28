Juan Diego Lojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Diego Lojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Diego Lojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Diego Lojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Diego Lojas 23 Nisan 1989 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Juan Diego Lojas Solano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Diego Lojas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Diego Lojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Diego Lojas'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Diego Lojas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JuanDiegoLojas

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http://www.instagram.com/jdlojas13/

http://www.facebook.com/diego.lojassolano

Juan Diego Lojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Diego Lojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Diego Lojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Diego Lojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2012 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2013 yılında Real Garcilaso

29 Ocak 2019 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Juan Diego Lojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Diego Lojas şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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