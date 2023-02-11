Juan Elordi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Elordi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Elordi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Elordi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Elordi 21 Ağu 1994 tarihinde Saladillo (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Manuel Elordi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Elordi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Elordi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Elordi'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Elordi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Elordi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Elordi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Elordi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Guillermo Brown

19 Temmuz 2016 yılında Sol de Mayo

24 Temmuz 2020 yılında Tacuarembó

1 Şubat 2021 yılında Villa Mitre

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Juan Elordi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Elordi şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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