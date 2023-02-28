Juan Espinola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Espinola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Espinola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Espinola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Espinola 20 Kasım 1994 tarihinde Ciudad del Este şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ángel Espínola González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Espinola Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Espinola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Espinola'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Espinola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Espinola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Espinola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Espinola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nacional

26 Ocak 2021 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2023 yılında Olimpia

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Juan Espinola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Espinola şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Juan Espinola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 12 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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