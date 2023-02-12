Juan Farias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Farias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Farias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Farias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Farias 10 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Farias Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Farias, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Farias'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Farias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Farias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Farias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Farias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Farias şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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