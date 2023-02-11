Juan Fedorco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Fedorco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Fedorco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Fedorco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Fedorco 28 Kasım 2000 tarihinde Carmen de Patagones şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Manuel Fedorco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Fedorco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Fedorco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Fedorco'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Fedorco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Fedorco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Fedorco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Fedorco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sol de Mayo

1 Ocak 2021 yılında Douglas Haig

1 Temmuz 2021 yılında San Jorge

22 Ocak 2022 yılında Ind. Chivilcoy

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Juan Fedorco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Fedorco şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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