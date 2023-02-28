Juan Fernando Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Fernando Alfaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Fernando Alfaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Fernando Alfaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Fernando Alfaro 16 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Fernando Alfaro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Fernando Alfaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Fernando Alfaro'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Fernando Alfaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Fernando Alfaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Fernando Alfaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Fernando Alfaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Juv. Unida (G)

1 Ocak 2022 yılında Racing (Cba)

31 Aralık 2022 yılında Juv. Unida (G)

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Juan Fernando Alfaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Fernando Alfaro şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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