Juan Foyth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Foyth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Foyth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Foyth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Foyth 12 Ocak 1998 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Marcos Foyth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Foyth Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Juan Foyth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Foyth'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan Foyth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JuanMFoyth

http://www.instagram.com/juanfoyth/

Juan Foyth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Foyth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Foyth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Foyth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Estudiantes

30 Ağu 2017 yılında Tottenham

4 Ekim 2020 yılında Villarreal

30 Haziran 2021 yılında Tottenham

1 Temmuz 2021 yılında Villarreal

Juan Foyth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Foyth şuan Villarreal takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Juan Foyth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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