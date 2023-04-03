Juan Francisco Rossel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Francisco Rossel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Francisco Rossel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Francisco Rossel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Francisco Rossel 17 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Francisco Rossel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Francisco Rossel'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Juan Francisco Rossel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Francisco Rossel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Francisco Rossel şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Juan Francisco Rossel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Şili U20 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.