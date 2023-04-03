Juan Francisco Rossel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Francisco Rossel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Juan Francisco Rossel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Francisco Rossel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.