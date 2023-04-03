Juan Franco Cacace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Franco Cacace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Franco Cacace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Franco Cacace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Franco Cacace 30 Nisan 2001 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Franco Cacace Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Franco Cacace, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Franco Cacace'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Franco Cacace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Franco Cacace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Franco Cacace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Franco Cacace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Franco Cacace şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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