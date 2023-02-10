Juan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Franco 10 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan José Franco Arrellaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Franco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Franco'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2016 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2018 yılında Nacional

15 Ocak 2021 yılında Guaraní

31 Aralık 2021 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Juan Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Franco şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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