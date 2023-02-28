Juan Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Fuentes 21 Mart 1995 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Juan Eduardo Fuentes Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Fuentes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Fuentes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Fuentes'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Fuentes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanfuentes.j/

Juan Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında O'Higgins

24 Temmuz 2019 yılında Estudiantes

4 Kasım 2020 yılında U. Católica

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes

1 Ocak 2022 yılında O'Higgins

Juan Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Fuentes şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Juan Fuentes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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