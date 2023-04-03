Juan Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Gabriel 29 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Gabriel Gonçales Torres şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Gabriel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Gabriel'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Juan Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Athletico U20
Juan Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Gabriel şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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