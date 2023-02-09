Juan Gabriel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gabriel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Gabriel Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Gabriel Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Gabriel Rodriguez 28 Şubat 1994 tarihinde General Alvear şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Gabriel Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Juan Gabriel Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Gabriel Rodriguez'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Gabriel Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Gabriel Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Gabriel Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Gabriel Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Fénix de Pilar

3 Ağu 2017 yılında Almagro

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2019 yılında Defensa

12 Temmuz 2022 yılında Rosario Central

31 Aralık 2022 yılında Defensa

16 Ocak 2023 yılında CA Talleres

31 Aralık 2023 yılında Defensa

Juan Gabriel Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Gabriel Rodriguez şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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