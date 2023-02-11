Juan Galeano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Galeano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Galeano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Galeano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Galeano 3 Temmuz 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Daniel Galeano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Galeano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Galeano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Galeano'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Galeano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Galeano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Galeano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Galeano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Atlanta

4 Temmuz 2012 yılında Cobresal

31 Aralık 2012 yılında Atlanta

18 Ocak 2013 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2013 yılında Atlanta

4 Ocak 2016 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2017 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2018 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

2 Ocak 2022 yılında Atlanta

Juan Galeano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Galeano şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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