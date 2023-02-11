Juan Galetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Galetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Galetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Galetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Galetto 21 Eylül 1996 tarihinde María Grande şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Francisco Galetto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Galetto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Galetto, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Galetto'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Galetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Galetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Galetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Galetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2019 yılında Patronato

5 Kasım 2020 yılında Paraná

12 Mart 2021 yılında GyT (Salta)

1 Ocak 2022 yılında Rafaela

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Juan Galetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Galetto şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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