Juan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Garcia 26 Mayıs 2003 tarihinde Nezahualcóyotl şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan Gael García Velóz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Garcia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Garcia'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Juan Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Cruz Azul U17
1 Temmuz 2021 yılında Cruz Azul U20
Juan Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Garcia şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 197 numaralı formayı giymektedir.
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