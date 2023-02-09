Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Garro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Garro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Garro 24 Kasım 1992 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Fernando Garro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Garro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Juan Garro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Juan Garro'nin CA Huracán ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Garro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Garro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Garro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Garro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Godoy Cruz

16 Temmuz 2018 yılında Huracán

1 Temmuz 2021 yılında Newell's

31 Aralık 2022 yılında Huracán

Juan Garro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Garro şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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