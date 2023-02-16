Juan Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Gauto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Gauto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Gauto 29 Nisan 1994 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Maria Gauto Cáceres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Gauto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Gauto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Gauto'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Gauto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Gauto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Gauto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Gauto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2019 yılında River Plate

18 Ocak 2021 yılında Sportivo Iteno

1 Ocak 2022 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Juan Gauto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Gauto şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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