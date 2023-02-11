Juan Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Gonzalez 2 Aralık 1996 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Cruz González şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Gonzalez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportseleven Berlin yapmaktadır. Juan Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Juan Gonzalez'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Chacarita Jrs

29 Ocak 2021 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında Chacarita Jrs

Juan Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Gonzalez şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.