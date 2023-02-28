Juan Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Gonzalez 22 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián González Arza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Gonzalez'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nacional U23

1 Temmuz 2022 yılında Nacional

Juan Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Gonzalez şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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