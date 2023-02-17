Juan İgnacio Baiardino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Baiardino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İgnacio Baiardino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İgnacio Baiardino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İgnacio Baiardino 26 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İgnacio Baiardino Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Juan İgnacio Baiardino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan İgnacio Baiardino'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan İgnacio Baiardino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan İgnacio Baiardino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan İgnacio Baiardino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İgnacio Baiardino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Boca Juniors II

17 Eylül 2020 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors II

9 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Juan İgnacio Baiardino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İgnacio Baiardino şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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