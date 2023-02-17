Juan İgnacio Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İgnacio Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İgnacio Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İgnacio Diaz 26 Mayıs 1998 tarihinde Ensenada şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İgnacio Diaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan İgnacio Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan İgnacio Diaz'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan İgnacio Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan İgnacio Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan İgnacio Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İgnacio Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Estudiantes II

4 Ağu 2020 yılında Agropecuario

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2022 yılında Barracas C.

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2023 yılında Barracas C.

Juan İgnacio Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İgnacio Diaz şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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