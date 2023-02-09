Juan İgnacio Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İgnacio Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İgnacio Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İgnacio Mendez 28 Nisan 1997 tarihinde Luján de Cuyo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin,Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Ignacio Méndez Aveiro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İgnacio Mendez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan İgnacio Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan İgnacio Mendez'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan İgnacio Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan İgnacio Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan İgnacio Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İgnacio Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2018 yılında Argentinos Jrs.

21 Ocak 2019 yılında CA Talleres

9 Temmuz 2022 yılında San Lorenzo

10 Ocak 2023 yılında Vélez Sarsfield

Juan İgnacio Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İgnacio Mendez şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.