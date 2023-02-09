Juan İgnacio Nardoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Nardoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İgnacio Nardoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İgnacio Nardoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İgnacio Nardoni 14 Temmuz 2002 tarihinde Nelson şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İgnacio Nardoni Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Juan İgnacio Nardoni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan İgnacio Nardoni'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan İgnacio Nardoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan İgnacio Nardoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan İgnacio Nardoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İgnacio Nardoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında CA Unión

5 Ocak 2023 yılında Racing Club

Juan İgnacio Nardoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İgnacio Nardoni şuan Racing Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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