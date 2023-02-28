Juan İgnacio Saborido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Saborido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İgnacio Saborido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan İgnacio Saborido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan İgnacio Saborido 25 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan İgnacio Saborido Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan İgnacio Saborido'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Juan İgnacio Saborido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan İgnacio Saborido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında San Carlos
1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero
Juan İgnacio Saborido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan İgnacio Saborido şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.