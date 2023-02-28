Juan İgnacio Sills kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Sills Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İgnacio Sills adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İgnacio Sills Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İgnacio Sills 4 Mayıs 1987 tarihinde San Antonio de Areco şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İgnacio Sills Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan İgnacio Sills, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan İgnacio Sills'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan İgnacio Sills Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan İgnacio Sills isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan İgnacio Sills Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İgnacio Sills futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Vélez II

22 Temmuz 2008 yılında LD Alajuelense

30 Haziran 2009 yılında Vélez II

1 Ocak 2011 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2012 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2012 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2013 yılında U. de Chile

10 Temmuz 2014 yılında Olimpo

17 Ağustos 2016 yılında Newell's

31 Ocak 2019 yılında Huracán

13 Ağustos 2019 yılında Instituto AC

11 Mart 2021 yılında Ferro

8 Ocak 2022 yılında CD Iquique

2 Ocak 2023 yılında Copiapó

Juan İgnacio Sills Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İgnacio Sills şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.