Juan İgnacio Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İgnacio Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İgnacio Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İgnacio Silva 9 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İgnacio Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports Argentina yapmaktadır. Juan İgnacio Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan İgnacio Silva'nin Club Almagro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan İgnacio Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan İgnacio Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan İgnacio Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İgnacio Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Gimnasia II

6 Temmuz 2018 yılında Aldosivi

15 Temmuz 2019 yılında San Carlos

1 Ocak 2022 yılında Guillermo Brown

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Juan İgnacio Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İgnacio Silva şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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