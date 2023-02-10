Juan İnfante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İnfante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan İnfante kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan İnfante ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan İnfante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İnfante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan İnfante

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İnfante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İnfante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İnfante 7 Ocak 1996 tarihinde José C. Paz şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan José Infante şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İnfante Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Juan İnfante, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Juan İnfante'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan İnfanteboyu ve yaşı kaç

Juan İnfante Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan İnfante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan İnfante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İnfante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Platense

12 Ağu 2016 yılında Talleres II

30 Haziran 2017 yılında Platense

Juan İnfante kimdir

Juan İnfante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İnfante şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan İnfante nereli

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